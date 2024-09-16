Они планировали передать эту технологию полупроводниковой компании в Китае.

Несколько бывших высокопоставленных руководителей компании Samsung были арестованы в Южной Корее по обвинению в краже технологии производства динамической оперативной памяти (DRAM) стоимостью около 3 миллиардов долларов. Эти бывшие руководители пытались передать технологию DRAM полупроводниковой компании в Китае. Их задержали полицейские Южной Кореи, и им были предъявлены обвинения согласно законам о защите промышленных технологий и предотвращении недобросовестной конкуренции. Такие случаи утечки технологий в Китай не новы, особенно учитывая санкции, накладываемые на эту страну.

По подробным данным, задержанные являются генеральным директором и главным инженером китайской полупроводниковой компании, которые ранее работали в Samsung. Предполагается, что они поддерживали связи с властями Китая и помогали в передаче не только технологии DRAM, но и вербовке корейских инженеров для работы в этой компании. Полиция Южной Кореи считает, что более 30 сотрудников Samsung перешли на работу в Китай и ведет расследование.

Судя по данным, предоставленным полиции, эти бывшие руководители передали в Китай более 600 ключевых документов, связанных с процессом производства DRAM в Samsung. Китайская компания уже построила производственные линии, создала прототипы и планировала начать серийное производство полупроводников.

Передача технологий, особенно в страны, такие как Китай, вызывает серьезные опасения у международного сообщества. Не только потому что это является нарушением законов о защите интеллектуальной собственности, но и потому что такая утечка технологий создает проблемы для экономики и безопасности государства. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит длительное тюремное заключение или штрафы в значительных суммах.