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Huawei анонсировала складной смартфон с тремя экранами для китайских покупателей
Представлен складывающийся вдвое смартфон Huawei Mate XT по цене около $3000

Компания Huawei неоднократно рекламировала первый в мире складной смартфон, который обладает тремя экранами и складывается вдвое. Почти одновременно с серией iPhone 16 этот смартфон наконец был анонсирован официально. 

Huawei Mate XT обладает двумя шарнирами, один из которых складывается внутрь, а другой наружу. В сложенном состоянии аппарат принимает форму Z. С левой стороны находится экран с диагональю 6,4 дюйма в закрытом состоянии.

Толщина в этом состоянии составляет 12,8 мм. Это не намного больше по сравнению с толщиной 12,1 мм у Samsung Galaxy Z Fold 6. У смартфона Samsung прошлого поколения толщина даже больше и составляет 13,4 мм.

Если развернуть устройство, вы увидите экран OLED LTPO размером 10,2 дюйма с разрешением 2232 × 3184 и соотношением сторон 16:11. Это заметно больше по сравнению с экранами размером около 8 дюймов на других складных аппаратах. Устройство можно развернуть частично, и тогда размер экрана будет 7,9 дюйма. Для защиты используется сверхтонкое стекло.

Ёмкость аккумулятора составляет 5600 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная — 50 Вт. Процессор не был назван, но это может быть Kirin 9010 5G. В пользу этого говорит наличие поддержки спутниковой связи.

Сзади находится основная камера 50 Мп (размер сенсора 1/1,56 дюйма, переменная апертура от f/1,4 до f/4,0). Есть сверхширокоугольная камера 12 Мп f/2,2 и перископическая камера 12 Мп 5,5x. В левой части экрана расположена селфи-камера 8 Мп для фотографирования и видеозвонков в открытом и закрытом состоянии.

Среди других характеристик: Bluetooth 5.2, инфракрасный датчик, система Harmony OS и сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе.

Устройство пока предлагается только в Китае и стоит внушительную сумму — 19999 юаней ($2809) за версию 16/256 ГБ и до 23999 юаней ($3371) за конфигурацию 16/1 ТБ. В комплект поставки входят чехол-подставка, наушники Huawei FreeBuds 5, зарядное устройство мощностью 66 Вт и автомобильное зарядное устройство мощностью 88 Вт. Отдельно продаётся складная разделённая клавиатура для Mate XT.

#смартфоны #huawei
Источник: androidauthority.com
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