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Свежие рендеры демонстрируют ключевые различия между Samsung Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra в дизайне
Новинка получит более удобный и лёгкий корпус.

Предстоящий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит ряд заметных отличий от модели предшествующего поколения — об этом сообщает информатор Ice Universe, подкрепляя свои слова рендерами, на которых сравниваются обе модели, говорится в публикации сайта Neowin.

Одним из наиболее заметных изменений в дизайне является отказ от острых углов, которые присутствуют в Galaxy S24 Ultra и становились поводом для жалоб ряда владельцев, в пользу закруглённых, благодаря чему Galaxy S25 Ultra будет удобнее использовать. Также отмечается, что новинка станет тоньше и легче своего предшественника благодаря тому, что Samsung отказывается от толстой и тяжёлой металлической средней рамки.

На следующем рендере демонстрируются боковые стороны обеих моделей крупным планом — как видно на изображении, Galaxy S25 Ultra имеет плоские боковые грани, а квадратные углы, присутствующие в Galaxy S24 Ultra, у новинки закруглены.

Источник фото: Ice Universe/X

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S25 Ultra может стать одним из самых тонких и лёгких флагманских смартфонов современности, характеризуясь толщиной всего 8.2 мм и весом, составляющим 219 г.

Кроме того, новинке приписывается наличие дисплея диагональю 6.8 дюйма и камеры, представленной 200-Мп основным модулем, улучшенной 50-Мп сверхширокоугольной камерой, 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим увеличением и перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим увеличением, батареи ёмкостью 5000 мА·ч, корпуса с защитой от пыли и воды, соответствующего рейтингу IP68, а также поддержка спутниковой связи.

Данные о чипсете, который получит новая модель, в настоящий момент весьма противоречивы — ряд источников прогнозирует, что Samsung выпустит модификации с чипами Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4, другие же полагают, что производитель ограничится лишь SoC от Qualcomm.

Ожидается, что официальная презентация Samsung Galaxy S25 Ultra состоится в начале следующего года.

#samsung #galaxy s25 ultra
Источник: neowin.net
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