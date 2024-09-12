Apple изменила расположение компонентов в iPhone 16 для более быстрого доступа к аккумулятору

Прошло три дня с момента анонса линейки аппаратов iPhone 16, и аналитики продолжают выискивать всё новые улучшения и изменения в этих устройствах. Например, было установлено, что мощность зарядки была увеличена с 29 Вт до 45 Вт. Также стало известно о том, что в iPhone 16 внесены изменения в расположение задних камер. Есть перестановки и в других элементах, призванные упростить доступ к аккумулятору в iPhone 16.

Изменения во внутренней конструкции повышают ремонтопригодность устройств. Помимо доступа к аккумулятору и увеличения его размеров, преимуществом станет улучшение тепловых характеристик и производительности.

Ранее сообщалось, что Apple собирается упростить замену аккумуляторов благодаря технологии электрически индуцированного клеевого отсоединения. Информации об этом пока мало. Остаётся ждать начала продаж и появления тестов от iFixit или JerryRigEverything, в которых устройства будут полностью разобраны.

Причиной таких нетипичных для Apple действий могут являться требования Евросоюза, которые вступят в силу в 2025 году. Эти требования заключаются в том, что производители должны обеспечить максимально простую замену аккумуляторов в своих устройствах.

В пресс-релизе Apple не упоминаются связанные с ремонтопригодностью аккумулятора изменения в аппаратах iPhone 16 Pro. Таким образом, эти изменения могут относиться только к моделям iPhone 16 и iPhone 16 Plus.