Новый мобильный процессор Apple показывает скорость компьютерного процессора четырёхлетней давности

На этой неделе состоялся анонс линейки смартфонов iPhone 16. В них есть немало интересных функциональных изменений, в том числе появилась новая кнопка для управления камерами. Как это бывает каждый год, предлагаются и внутренние изменения. В частности, модель iPhone 16 Pro переходит на процессор нового поколения Apple A18. Нашлись желающие сравнить возможности этого процессора с первым поколением процессоров M1 для компьютеров Mac.

Результаты тестирования в бенчмарке Geekbench позволяют оценить производительность в однопоточных и многопоточных нагрузках. Новый чип Apple уже проверили на фоне мобильных конкурентов Snapdragon 8 Gen 3 и сравнили с собственными процессорами прошлого поколения в составе iPhone 15 Pro. Между тем, скорость нового чипа ближе к компьютерам Mac.

Это продемонстрировало издание 9to5mac. Процессор M1 протестировали в составе планшета iPad Air и рассчитали средние результаты одноядерного и многоядерного тестов. A18 Pro в этих тестах набрал в среднем 3409 и 8492 балла. У чипа M1 многоядерный результат чуть ниже и составляет 8351. Этот процессор основан на архитектуре TSMC 5 нм и производился в 2020 году для MacBook Air и Pro. В iPhone 16 Pro чип производится на более продвинутом техпроцессе 3 нм с повышенной эффективностью. При этом размер кристалла разный, что важно при передаче данных между транзисторами. В любом случае, прирост производительности можно только приветствовать.

В октябре от Apple ждут анонса модели MacBook Pro на процессорах M4. Они также с большой долей вероятности будут производиться на техпроцессе TSMC последнего поколения. Тем не менее, уровня скорости чипа M1 будет достаточно ещё много лет.