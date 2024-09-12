Мощность проводной зарядки iPhone 16 выросла до 45 Вт

Несмотря на популярность аппаратов iPhone, они редко опережают конкурентов в плане каких-либо технических характеристик. Не считая самых производительных процессоров, айфоны обычно не спешат с внедрением возможностей, которые на Android-смартфонах существуют годами. Это касается и быстрой зарядки. Возможно, Apple делает зарядку не самой мощной ради увеличения продолжительности службы батарей или просто считают, что и так сойдёт.

С появлением аппаратов серии iPhone 16 мощность зарядки всё же выросла. Утечка сертификатов показала, что теперь она достигает 45 Вт.

Организация China Quality Certification Center раскрыла характеристики зарядки на iPhone 16. Посредством порта USB все модели поддерживают зарядку 45 Вт — впервые на iPhone. Устройства тестировали в диапазоне напряжения 5-15 В при силе тока 3 А. В итоге мощность зарядки выросла только в полтора раза по сравнению с серией iPhone 15. В последних мощность зарядки не превышает 29 Вт.

Результат даже превзошёл ожидания, которые сформировались на основе слухов до анонса. Сообщалось, что модели iPhone 16 Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью до 40 Вт и беспроводную зарядку при помощи MagSafe мощностью 20 Вт.

Странно, что, внедрив это улучшение, Apple не упомянула его во время анонса. Возможно, представители американской компании решили не хвастать этим на фоне того, что у смартфонов китайских производителей бывает зарядка мощностью более 200 Вт. Например, мощность зарядки Redmi Note 12 Pro+ составляет 300 Вт.