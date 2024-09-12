Если учитывать не среднюю зарплату, а медианную, для граждан РФ ситуация еще хуже

Эксперты сервиса Picodi подсчитали, сколько дней нужно работать гражданину той или иной страны, чтобы приобрести новенький смартфон iPhone 16 Pro в версии со 128 гигабайтами памяти. Для этого исследователи использовали данные о средней зарплате в стране, а также о стоимости устройства. Оказалось, что в России заработать на аппарат можно за 42 дня – это если учитывать среднюю зарплату по данным Росстата, которая составляет 77.5 тысячи рублей на руки, после вычета налогов.

Если использовать показатель не средней, а медианной зарплаты, ситуация становится еще печальнее – во многих городах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга зарплата значительной части жителей составляет не более 30-45 тысяч рублей после вычета налогов. Впрочем, есть страны, где на iPhone 16 Pro придется зарабатывать еще дольше, например, Турция, Бразилия или Филиппины.

Примечательно, что во многих странах Евросоюза на упомянутый смартфон можно заработать за 7-20 дней, а в США – и вовсе чуть более, чем за 5 дней. Китай занимает промежуточную позицию между европейскими странами и Россией – жителю Поднебесной придется работать около 25 дней.