Магазин на Android получает очередное новшество

Компания Google может добавить в свой магазин мобильных приложений новую функциональную возможность. После завершения процесса установки приложения на устройство в будущем оно будет запускаться автоматически. К тому же в настройках будет переключатель для изменения этого поведения.

Впервые функциональность заметили ещё в июне. Тогда она разрабатывалась и тестировалась, а теперь начинает внедряться. Появился переключатель под названием «Включить автоматическое открытие» под кнопкой «Открыть» на странице приложения. Он доступен после начала установки.

Активировав переключатель, вы измените его описание на «Автоматически открывать после установки». До завершения установки магазин покажет уведомление с отчётом времени до автоматического запуска приложения. Судя по программному коду, это будет таймер на 5 секунд. Его заметили в версии магазина Google Play Store 42.5.15, и скоро новшества должны добраться до всех пользователей системы Android.

Другим недавним новшеством стала возможность одновременно скачивать и обновлять три приложения. Прежде устанавливать и обновлять можно было не больше двух приложений за раз. Также в магазине скоро может появиться возможность обновлять приложения, которые устанавливались не в Google Play.