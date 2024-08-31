Приложение не заменяет консультацию врача, результаты диагностики Health Acoustic Representations (HeAR) могут быть показанием для обращения в поликлинику.

ИИ-модель Health Acoustic Representations (HeAR) прошла обучение на 300 миллионах аудиозаписей со звуками дыхания, кашля, чихания, которые находились в открытом доступе. Исследование показало, что нейросеть может определить симптомы туберкулеза, хронической обструктивной болезни легких и других патологий.

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Разработчики поделились, что их разработка будет особенно актуальна в регионах, где отсутствует широкий доступ к качественному диагностическому оборудованию. По статистике в Индии каждый год от туберкулеза погибает примерно 250 тысяч человек. Ранняя диагностика выполняет роль важного фактора в предотвращении распространения вируса. Одним из преимуществ является то, что приложение, работающее на базе ИИ, можно установить на любой, даже самый недорогой смартфон. Его запуск покажет, стоит ли пользователю обратиться к специалисту или нет.

Представители Google сообщили о том, что сделают модель открытой для других разработчиков, чтобы у них была возможность обучить ее для диагностики других патологий.