Существовавшая в магазине Android функциональность возвращается десятилетие спустя

Около 10 лет назад в магазине приложений Google Play Store, который тогда ещё назывался Android App Market, можно было обновлять сразу несколько приложений. Потом такую возможность убрали, а теперь решили вернуть. На это обратили внимание журналисты издания 9to5Google, которые воспользовались для опытов моделью Pixel 7 Pro.

Скачивать и устанавливать можно три приложения одновременно, а остальные обновления стоят в очереди и помечены как ожидающие. Неясно, зачем в Google решили в своё время удалить такую возможность. Некоторые предполагали, что всё дело в медленной скорости записи в хранилище. С тех пор технологии продвинулись вперёд, и применяются более быстрые виды памяти вроде UFS и NVMe.

В апреле в магазине Google Play появилась возможность скачивать два приложения одновременно. Предположительно, сейчас это количество увеличили до трёх, как и в случае с обновлением приложений.