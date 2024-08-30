Обновление безопасности Chrome: срочно обновите браузер для защиты от критических уязвимостей.

На прошлой неделе компания уже устранила уязвимость нулевого дня, но эти четыре дополнительные проблемы еще более опасны.

По данным Google, все четыре уязвимости классифицируются как "высокий риск" и могут позволить злоумышленникам удаленно выполнить произвольный код на устройствах пользователей. К счастью, пока не было сообщений об их использовании в реальных условиях.

Одна из уязвимостей связана с "путаницей типов" в движке JavaScript V8, что может привести к сбою в работе браузера и потенциально к выполнению произвольного кода. Две другие уязвимости также являются родственными, они связаны с переполнением буфера в библиотеке 2D-графики с открытым исходным кодом Skia.

Поскольку Chrome является самым популярным браузером в мире, эти уязвимости могут затронуть огромное количество пользователей. Google настоятельно рекомендует всем обновить свой браузер до последней версии как можно скорее.

Инструкции по обновлению Chrome:

Откройте браузер Chrome на своем устройстве.

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу.

Выберите "Справка" > "О браузере Google Chrome".

Браузер автоматически проверит наличие обновлений и установит их.

После завершения обновления перезапустите Chrome, чтобы изменения вступили в силу.

Пользователям, использующим браузеры на базе Chromium, такие как Microsoft Edge, Brave и Opera, рекомендуется также проверить наличие обновлений. Ожидается, что в ближайшее время эти браузеры также выпустят обновления для устранения данных уязвимостей.