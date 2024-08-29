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Обладатели смартфона Google Pixel 9 Pro XL столкнулись с проблемами в процессе видеозаписи
Некоторые владельцы Pixel 9 Pro XL продолжают испытывать трудности.

Для компании Google, судя по всему, уже стало традицией собирать гневные отзывы после дебюта своих новых смартфонов — в прошлые годы владельцы устройств, выпущенных под брендом корпорации, жаловались на целый ряд неполадок, а в текущем году ситуация не изменяется, а наиболее проблемным, исходя из сообщений обладателей новых моделей, стал Pixel 9 Pro XL, который уже успел продемонстрировать свои достаточно посредственные результаты в играх, стресс-тестах, а также озадачить некоторых владельцев при попытке зарядки беспроводным способом.

Источник фото: Google

Конечно, у смартфона есть и сильные стороны, например, специалисты DxOMark оценили высокую производительность камер новинки, но, как сообщает издание NotebookCheck, целый ряд владельцев Pixel 9 Pro XL жалуется на недостатки камеры в процессе видеозаписи.

По словам обладателей модели, проблема, выражающаяся в «наклоне» изображения, начинает проявляться при переключении между различными модулями камеры, особенно телеобъективом и сверхширокоугольным модулем, а также при использовании масштабирования в диапазоне от 2x до 5x.

Некоторые владельцы Pixel 9 Pro XL наблюдают данную неполадку постоянно, в то время как другие говорят о случайной возникновении проблемы в разные периоды времени. Один из пользователей даже поделился видео на Imgur, где отчётливо видно «наклоняющееся» в сторону изображение при использовании зума.

В качестве временного решения этой проблемы находчивые пользователи рекомендуют применять ручной выбор объективов. Компания Google к настоящему времени не выпустила официального заявления относительно обнаруженной неполадки.

#google #pixel 9 pro xl
Источник: notebookcheck.net
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