На этой неделе компания Microsoft представила обновление предварительных версий Windows 11. Во всех каналах предварительного тестирования участники получили новую версию системы. Как обычно, сразу начали появляться сообщения об обнаружении скрытых и неанонсированных функциональных возможностей. Версия Dev build 26120.1542 содержит две опции для веб-камер, в том числе возможность транслировать видео сразу в несколько приложений одновременно.
До сих пор пользоваться камерой можно было только в одном приложении. Если запустить приложение, когда уже в другом ведётся трансляция, появляется сообщение о необходимости закрыть другие приложения. Теперь появилась опция для трансляции видео сразу в несколько приложений.
Активируется опция в приложении «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Камера». Здесь нужно выбрать камеру и нажать «Дополнительные настройки камеры». Появится окно, где можно включить трансляцию в несколько приложений.
Также эта сборка приносит базовый режим устранения неполадок в работе камеры. Он будет применяться в тех случаях, когда другие методы не помогли.
В официальных примечаниях к выпуску Microsoft не упоминала эти новшества, поэтому информация может быть неполной. Дополнительные сведения могут появиться в следующих предварительных сборках Windows 11.