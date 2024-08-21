Windows 11 получила очередное обновление

На этой неделе компания Microsoft представила обновление предварительных версий Windows 11. Во всех каналах предварительного тестирования участники получили новую версию системы. Как обычно, сразу начали появляться сообщения об обнаружении скрытых и неанонсированных функциональных возможностей. Версия Dev build 26120.1542 содержит две опции для веб-камер, в том числе возможность транслировать видео сразу в несколько приложений одновременно.

До сих пор пользоваться камерой можно было только в одном приложении. Если запустить приложение, когда уже в другом ведётся трансляция, появляется сообщение о необходимости закрыть другие приложения. Теперь появилась опция для трансляции видео сразу в несколько приложений.

Активируется опция в приложении «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Камера». Здесь нужно выбрать камеру и нажать «Дополнительные настройки камеры». Появится окно, где можно включить трансляцию в несколько приложений.

Также эта сборка приносит базовый режим устранения неполадок в работе камеры. Он будет применяться в тех случаях, когда другие методы не помогли.

В официальных примечаниях к выпуску Microsoft не упоминала эти новшества, поэтому информация может быть неполной. Дополнительные сведения могут появиться в следующих предварительных сборках Windows 11.