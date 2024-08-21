Недавно выпущенная сборка Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) исправила ранее имевшийся обходной путь «setup.exe /product server» для обхода проверки системных требований при установке.

С недавними обновлениями, установка Windows 11 на ПК с устаревшими процессорами становится всё более проблематичной. Microsoft закрывает лазейки, которые ранее позволяли обходить строгие системные требования, особенно в отношении модуля TPM.

С выходом сборки Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) была устранена возможность использования команды «setup.exe/product server», что позволяло инсталлировать ОС на не поддерживаемые процессоры. Такие процессоры, как Core 7000 и Ryzen 1000, теперь не могут рассчитывать на установку Windows 11 легким способом.

Хотя пока это ограничение присутствует лишь в инсайдерской сборке, в скором времени его можно ожидать и в финальных версиях системы. Ранее Microsoft уже закрыла несколько способов обхода, и даже другие методы, которые все еще существуют, могут быть недоступны в будущем.