Теперь пользователи смогут выбирать уровень производительности и потребления для своих устройств в различных сценариях использования без продвинутых навыков.

Недавно опубликованная на канале Windows 11 Insider Preview Build 27686 вносит упрощения в управление режимами питания ноутбуков. В текущем меню управления питанием Windows 11 можно выбрать лишь один вариант работы устройства, невзирая на то, подключен ли ноутбук к розетке или нет. Новая функция позволяет владельцам выбирать разные режимы непосредственно в настройках.

Хотя такая функция не является новшеством для Windows, так как изменение настроек питания возможно как в Windows 10, так и в Windows 11, для её использования раньше требовалось углубиться в панель управления и открыть приложение "Питание". Затем пользователю нужно было выбрать желаемую схему и зайти в "Изменить настройки схемы". Это позволяло настроить поведение компьютера в зависимости от состояния питания. Дополнительно можно было использовать "Изменить дополнительные настройки питания" для получения более точного контроля.

Хотя для продвинутых пользователей Windows, знакомых с внутренними настройками системы, это не вызовет затруднений, обычным пользователям это может показаться довольно сложным. Процесс изменения параметров питания требует прохождения через 3-4 окна, что может запутать. Поэтому возможность выбирать режим работы питания непосредственно из меню настроек ожидается с большим интересом в Windows 11.

Безусловно, если углубиться в настройки, будет больше возможностей для управления. Однако наличие этой функции предоставляет владельцам игровых или высокопроизводительных ноутбуков возможность максимально эффективно использовать свои устройства при подключении к источнику питания. А когда возникнет необходимость работать на ноутбуке в пути, нет необходимости вручную переключаться на более экономичный режим, чтобы продлить время автономной работы.