В Английской Премьер-лиге iPhone будут определять, был ли гол

Месяц прошёл с момента завершения чемпионата Европы по футболу. Футбольная жизнь при этом не останавливается ни на день: в августе стартуют ведущие европейские чемпионаты, а также идёт квалификация еврокубков.

На всех важных турнирах уже не первый год применяется система VAR. Она помогает определять, было ли положение вне игры или пересёк ли мяч линию ворот. Не все довольны точностью этой системы, поэтому в Англии на смену ей придут iPhone. Аппараты Apple от iPhone 14 и новее будут определять положение футболистов на поле и фиксировать офсайд с высочайшим уровнем точности.

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Разработкой и внедрением новой системы занимаются компания Genius Sports и её дочерняя фирма Second Spectrum. Они обладают многолетним опытом сотрудничества с НБА. Новая система носит кодовое имя Dragon.

Используются аппараты от iPhone 14 и более современные, то есть пока это iPhone 15. Они будут снимать видео с высокой частотой кадров с разных углов для сбора детализированных визуальных данных. Программное обеспечение обрабатывает эти данные с применением машинного интеллекта.

В подобных видах спорта работа таких технологий затруднена. Скопление игроков может привести к тому, что мяч или определённый футболист окажутся закрытыми для всех камер. В данном случае будет применяться не менее 28 камер iPhone в специальных водонепроницаемых чехлах с источниками питания и вентиляторами для охлаждения. Система сможет отслеживать 7000–10 000 точек на поле. Съёмка может вестись с частотой 200 кадров/с вместо привычных 50 или 60 кадров/с. Это позволит повысить точность определения различных моментов.

Система машинного обучения известна как объектная семантическая сетка. Для её обучения использовались собранные за много лет футбольные данные. Естественно, окончательное решение по спорным вопросам по-прежнему будет оставаться за арбитром.

Старт Премьер-лиги уже не за горами, и скоро можно будет лично убедиться, насколько хорошо новая система справляется со своими задачами.