Apple думает над новыми версиями аппаратов iPhone

Неоднократно появлялись новости о том, что компания Apple к следующему году готовит новые модели iPhone 17 Slim. Устройство позиционируется как промежуточное между обычными iPhone и iPhone Pro, но при этом цена у него будет даже выше, чем у iPhone Pro. Аналитик Марк Гурман поделился имеющимися у него сведениями относительно серии iPhone 17 и складных аппаратов американского производителя.

Модель iPhone 17 Slim он называет iPhone 17 Air, что намекает на то, что это будет лёгкое устройство. Аппарат должен быть тоньше по сравнению с другими iPhone, по своим спецификациям располагаясь между iPhone и iPhone Pro.

реклама

Это будет устройство для тех, кто больше волнуется о дизайне, а не о высоком уровне производительности. По мнению Гурмана, аппарат окажется успешным и позволит увеличить продажи серии iPhone 17. Он ожидает, что эта модель будет более популярной по сравнению с iPhone mini и iPhone Plus. Эти две модели являются наименее популярными среди всех iPhone, поэтому превзойти их может оказаться не слишком сложно.

Если iPhone 17 Air окажется успешным, в будущем его дизайн может быть перенесён на все аппараты iPhone.