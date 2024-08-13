В системе iOS стало одним браузером больше

Компания Opera объявила о запуске своего браузера Opera One на мобильной платформе iOS. Этот браузер обладает выделяющимся внешним видом, предлагая поиск в нижней части экрана, использование жестов в процессе поиска и ряд других возможностей.

Браузер умеет скрывать ненужные в данный момент элементы интерфейса, чтобы на экране помещалось больше полезного содержимого веб-страницы. Настройка панели статуса и верхней панели выполняется в соответствии с темой сайта для уменьшения отвлекающих факторов.

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Стартовый экран выполнен в виде карусели, чтобы также убрать всё лишнее. Здесь отображаются новости, результаты различных спортивных соревнований и советы по подбору продуктов. Всё это, при желании, можно отключить.

Можно устанавливать пользовательские обои и темы, чтобы персонализировать браузер. Можно выбирать между светлой темой, тёмной или системной.

В составе браузера применяется искусственный интеллект Aria. Это означает возможность генерировать тексты и изображения, а также получать ответы на запросы с информацией из интернета. Точность этих ответов не всегда идеальна. Ассистент поддерживает свыше 50 языков. Также в браузер встроен блокировщик рекламы.