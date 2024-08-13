Увеличение стоимости комплектующих ведёт к росту цен на электронику

Издание «Известия», со ссылкой на импортеров электроники утверждает, что уже к началу осени в стране могут начать расти цены на ноутбуки. Рост стоимости может достичь 10%, поскольку дорожают комплектующие в составе ноутбуков.

В «Марвел-Дистрибуции» говорят, что цены старались удерживать на протяжении длительного времени, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. В нынешнем июле средняя цена ноутбука была примерно 62000 руб., на уровне прошлогоднего значения. При этом увеличивается стоимость накопителей, оперативной памяти и других компонентов. Стоимость некоторых моделей может возрасти, хотя в верхней и средней ценовой категориях увеличение может быть не таким значительным.

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Представитель одного из импортеров утверждает, что цены вырастут, в первую очередь, в ценовой категории 50–70 тыс. рублей. Это связано с преддверием нового учебного года. Первые партии подорожавших ноутбуков поступят на прилавки уже в ближайшее время. В качестве причины называются рост цен комплектующих на мировом рынке, в основном памяти и хранилищ. Также играет роль процессор — самый дорогой компонент многих ноутбуков.

Ещё одной причиной роста цен в нашей стране является усложнение методов расчёта с китайскими экспортёрами, поскольку многие местные банки блокируют платежи. Пока на рынке наблюдается избыток старых ноутбуков, которые могут предлагаться по сниженным ценам. Падение цен на старые модели продавцы могут постараться компенсировать ростом стоимости новых моделей.