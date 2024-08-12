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10test
ASUS начинает продажи нового игрового ноутбука ROG Zephyrus G16 с мощным AMD Strix Point APU
Основным элементом GA605 является чип AMD Ryzen AI 9 HX 370, который отличает эту модель от предшественников

Компания ASUS анонсировала новую модель ROG Zephyrus G16 на платформе AMD, всего через два месяца после её презентации на мероприятии Computex 2024. Для понимания, ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 является вторым обновлением данной линейки с момента её выхода в начале 2023 года, а также обновлением год спустя, вместе с более компактной моделью ROG Zephyrus G14.

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Как было указано во время Computex 2024, новым ключевым элементом GA605 стал чип AMD Ryzen AI 9 HX 370, который позволяет выделить эту модель среди предшествующих. При этом ROG Zephyrus G16 продолжает предлагать дисплей с разрешением 1600p и частотой обновления 240 Гц OLED, а также аккумулятор на 90 Вт·ч. Кроме того, ASUS оснастила этот 16-дюймовый игровой ноутбук оперативной памятью LPDDR5X с тактовой частотой 7500 МТ/с и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2.

#amd #asus #oled #strix point #ryzen ai 9 hx 370 #rog zephyrus g16 #ga605
Источник: notebookcheck.net
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AMD не будет исправлять уязвимость в безопасности старых процессоров Ryzen и Threadripper
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