Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три вида ядер: P-ядра, E-ядра и LP-E ядра
Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-H" для ноутбуков - самый гибридный из всех.

Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три различных архитектуры ядра: P-ядра Lion Cove, E-ядра Skymont и LP-E ядра Crestmont. Недавние патчи Linux PMU раскрыли информацию о мобильной линейке Arrow Lake-H, которая будет иметь два разных ядра.
Процессоры Arrow Lake-H будут использовать смесь архитектур Skymont и Crestmont для своих эффективных ядер. Ядра Skymont E-Core будут располагаться на основной вычислительной плитке, рядом с ядрами Lion Cove P-Core, а ядра Crestmont LP-E будут на плитке SOC.

Arrow Lake-H не является единственной линейкой мобильных чипов Arrow Lake. Есть также Arrow Lake HX и Arrow Lake U для высокопроизводительных и энергоэффективных ноутбуков соответственно. Серия Arrow Lake H предназначена для игровых ноутбуков, оснащенных 6 ядрами Lion Cove P-Core и 8 ядрами Skymont E-Core, а также 2 ядрами Crestmont LP-E. Аналогичная конфигурация будет у чипов HX, в то время как серия U будет иметь 2 ядра P-Core и 6/8 ядер E-Core.

Процессоры Intel Arrow Lake-H, названные Core Ultra 200H, будут иметь интегрированную графику Xe-LPG, но в основном будут использоваться с дискретными графическими ускорителями для повышения игровой производительности. До выпуска ноутбуков на базе Arrow Lake на рынке появятся чипы Lunar Lake, которые выйдут раньше настольной серии Arrow Lake-S.

#intel arrow lake-h
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
4
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
15
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
5
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Reuters: Иран может передать России баллистические ракеты Fath-360 и системы Abiball
+
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
+
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
3

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
47
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
29
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
5
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
61
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
19
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
18

Сейчас обсуждают

aoxoa1
07:17
На сборке от Васяна с таким не сталкивался. Честно. Битлоке как то в биосе был активен по умолчанию, винда встала, не могу понять почему скорость хэширования низкая. Отключил эту ересь - всё нормализо...
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
aoxoa1
07:14
Ахтунг моя твоя не понимайт, шнеля, шнеля орбайтен.
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
Bekhzod Rahimov
07:08
Вот у меня есть реальная статистика по использованным процессорам intel и AMD . Выкупаем процессоры на eBay с 2009 года. Примерно 300 штук в месяц. На апгрейды - I7, i9 под Intel и от 5700X и выше для...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Oleg Tereshkin
07:07
Кстати да ,такая же херня,интересно с чем это связано
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
El Grechko
07:01
Ты неправильно понял. Я затирал тебе не то что ты жадный, а то что жадный и глупый. И из-за того что ты обладаешь обоими этими свойствами ты и стал подписчиком. Ну и вообще смешно, я пишу тебе никакой...
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
El Grechko
06:52
Речь шла о тянет, а не о тянет со звёздочкой. Тв контексте "куда уж больше". Так что твой высер мимо кассы, очевидно, что если тянет на низких, то при увеличении производительности может начать тянуть...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Ярослав Корсаков
06:40
Очередной наброс на вентилятор от Васюты))
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
Ярослав Корсаков
06:33
Мда... во что превратился оверклокерс. Когда-то ведь хороший сайт был, чисто по компьютерному железу и софту, а сейчас - свалка, где пишут все обо всем.
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
bibukov
06:32
Интел сам насрал себе в штаны, клепая каждый год по новому сокету. Что-то до них дошло только начиная с LGA1200, когда кто-то поумнее им подсказал что можно развиваться и в рамках одной платформы (и к...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Chihonya
06:14
Дохнут в ваших фантазиях, был вначале косяк с завышенным напряжением, который уже 100 лет как пофиксили,что не скажешь о штеуде с его кирогазами 13-14 серии)))
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем