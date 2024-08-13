Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-H" для ноутбуков - самый гибридный из всех.

Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три различных архитектуры ядра: P-ядра Lion Cove, E-ядра Skymont и LP-E ядра Crestmont. Недавние патчи Linux PMU раскрыли информацию о мобильной линейке Arrow Lake-H, которая будет иметь два разных ядра.

Процессоры Arrow Lake-H будут использовать смесь архитектур Skymont и Crestmont для своих эффективных ядер. Ядра Skymont E-Core будут располагаться на основной вычислительной плитке, рядом с ядрами Lion Cove P-Core, а ядра Crestmont LP-E будут на плитке SOC.



Arrow Lake-H не является единственной линейкой мобильных чипов Arrow Lake. Есть также Arrow Lake HX и Arrow Lake U для высокопроизводительных и энергоэффективных ноутбуков соответственно. Серия Arrow Lake H предназначена для игровых ноутбуков, оснащенных 6 ядрами Lion Cove P-Core и 8 ядрами Skymont E-Core, а также 2 ядрами Crestmont LP-E. Аналогичная конфигурация будет у чипов HX, в то время как серия U будет иметь 2 ядра P-Core и 6/8 ядер E-Core.



Процессоры Intel Arrow Lake-H, названные Core Ultra 200H, будут иметь интегрированную графику Xe-LPG, но в основном будут использоваться с дискретными графическими ускорителями для повышения игровой производительности. До выпуска ноутбуков на базе Arrow Lake на рынке появятся чипы Lunar Lake, которые выйдут раньше настольной серии Arrow Lake-S.