Корейский рынок может быть потенциально перспективным для компании, позволяя ей вернуть часть потерянных продаж в Китае.

Компания Apple планирует представить новую модель iPhone 16 раньше, чем ожидалось, в Корее, чтобы компенсировать ослабление спроса в Китае. Впервые с момента выпуска модели iPhone 3GS в 2009 году, Корея станет одним из регионов, где новые модели будут доступны сразу после презентации. Ожидается, что iPhone 16 получит значительные изменения в дизайне, особенно в стандартных моделях с новым расположением камеры.

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Предварительно запуск новой модели ожидается в первой половине сентября, возможно, уже 10 числа. Корейский рынок для Apple имеет большое значение, и компания старается ускорить поставки устройств в этот регион, чтобы удовлетворить спрос. Ранее продукты Apple становились доступными в Корее через несколько недель после официального анонса. Задержка вызвана требованиями корейской системы сертификации и стремлением Apple сохранить конфиденциальность, чтобы избежать преждевременных утечек.

Аналитики полагают, что решение представить iPhone 16 раньше в Корее связано с желанием Apple компенсировать снижение спроса в Китае. В последнее время компания столкнулась с трудностями на китайском рынке, где конкуренция сильна, и ее долю занимают другие производители. Поэтому Apple ищет дополнительные рынки, чтобы сохранить стабильные продажи своих устройств. Корейский рынок может быть потенциально перспективным для компании, позволяя ей вернуть часть потерянных продаж в Китае.