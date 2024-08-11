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10test
Серия iPhone 16 поступила в массовое производство
Samsung Display и LG Display будут поставлять OLED-дисплеи, и к концу 2024 года у Apple будет примерно 80 миллионов и 43 миллиона панелей соответственно

Ожидается, что Apple презентует новую линейку iPhone 16 в начале сентября, возможно, 10 числа. Foxconn уже запустила массовое производство этих устройств. По информации из отчетов, один из заводов Foxconn в Китае начал активно набирать работников для увеличения производства.

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Компания долгое время использует аутсорсинг для сборки своих флагманских моделей и других гаджетов. Foxconn является тайваньским многонациональным производителем электроники, который обеспечивает сборку iPhone для Apple.

Согласно предыдущим данным, Apple с оптимизмом смотрит на объемы поставок новой линейки, запланировав увеличение на более чем 10% по сравнению с iPhone 15, с поставками свыше 90 миллионов устройств.

Компоненты для iPhone 16 начали производить заранее, чтобы обеспечить бесперебойную сборку. Производить дисплеи начали массово с июня, и их достаточно для запуска в сентябре. Samsung Display и LG Display будут поставлять OLED-дисплеи и к концу 2024 года Apple получит около 80 и 43 миллионов панелей соответственно.

Слухи гласят, что новые модели будут иметь более узкие рамки и большие экраны. Pro версии могут быть оснащены дисплеями 6,3" и 6,9", в то время как непрофессиональные модели сохранят размеры 6,1" и 6,7".

#apple #foxconn #oled #iphone 15 #iphone 16 #lg display #samsung display
Источник: gizmochina.com
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