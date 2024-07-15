YouTube показал степень ожидания будущей игры GTA VI

Первый официальный трейлер видеоигры GTA VI вошёл в тройку самых просматриваемых в первый день после своего релиза на YouTube. За 34 часа после появления его просмотрели 100 млн раз.

Прошло чуть более 7 месяцев, и теперь количество просмотров выросло до 200 млн раз. Для сравнения, первый трейлер игры GTA V за 12 лет посмотрели примерно 111 млн раз. Благодаря новому трейлеру песню Love Is a Long Road из него в сервисе Spotify стали слушать чаще на 36979%.

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Таким образом, снова подтверждается степень ажиотажа вокруг этой игры. После продажи 200 млн копий GTA V следующая часть может оказаться наиболее ожидаемой в истории видеоигр, или по крайней мере на данный момент. Одна из аналитических компаний полагает, что GTA VI станет самым крупным релизом в сфере мультимедийных развлечений всех времён.

Игра может быть представлена осенью 2025 года. Однако переносы далеко не исключены. В частности, игра GTA V ожидалась во втором квартале 2013 года, но в итоге появилась только 17 сентября. Red Dead Redemption 2 собирались выпустить во второй половине 2017 года, потом весной 2018 года, а в итоге она появилась 26 октября. Подобные переносы для игр категории AAA давно стали привычными.

Тем временем, Rockstar успевает уделять внимание обновлению игры GTA Online, которая также оказалась весьма успешной.