Бывший разработчик Rockstar раскрыл причины отмены амбициозных дополнений к культовой игре

Согласно заявлению бывшего разработчика Rockstar Games, компания отказалась от нескольких запланированных дополнений (DLC) для Grand Theft Auto 5 из-за неожиданного успеха GTA Online.



Джеймс Рубино, работавший в Rockstar шесть лет, рассказал YouTube-каналу SanInPlay о разработке DLC "Агент Тревор". По его словам, после выхода GTA Online проект стал настолько прибыльным, что руководство решило сосредоточиться на нем вместо выпуска отдельных дополнений.



Стив Огг, актер, озвучивший Тревора в GTA 5, подтвердил, что дополнение, в котором его персонаж выступал в роли секретного агента, действительно разрабатывалось, но было отменено.



Датамайнеры обнаружили следы еще двух отмененных DLC: "Вторжение инопланетян" и "Зомби-апокалипсис".



Рубино отметил, что часть контента из отмененных дополнений впоследствии была использована в обновлениях для GTA Online.



Эта информация проливает свет на стратегические решения Rockstar Games и объясняет отсутствие крупных сюжетных дополнений для GTA 5, несмотря на огромный успех игры.