Они появятся во время финансового отчёта Take-Two.

В августе материнская компания Rockstar Games Take-Two должна представить результаты доходов первого квартала 2025 финансового года. На фоне предвкушения GTA VI это событие может показаться обыденным.

Однако, как утверждают инсайдеры, есть большая вероятность того, что в ближайший месяц мы увидим несколько новых скриншотов GTA VI.

реклама "Эти предположения полностью основаны на исторических сроках выхода GTA V и RDR2 от Rockstar. Исходя из этого, вполне разумно ожидать скриншоты GTA VI менее чем через месяц"

Эта новость вызвала юмор у фанатов, которые часто находят надежду даже в самых рутинных отчетах о прибылях.

Несмотря на сдержанные ожидания, ярость поклонников серии в ожидании любой новости о GTA VI вполне объяснима, так как геймеры "изголодались" по свежей информации относительно игры.

С момента анонса GTA VI фанаты с нетерпением ждали обновлений с каждым отчетом о доходах, надеясь на новые подробности.

Утверждается, что во время разработки и маркетинга GTA V и Red Dead Redemption 2 студия публиковала скриншоты и дополнительную информацию о проектах именно в нынешние сроки.