GTA+: дойная корова Rockstar и ее влияние на GTA 6

Недавние действия Rockstar Games в отношении GTA+ вызывают серьезные опасения у сообщества игроков. Многие на Reddit считают, что текущая монетизационная стратегия компании может стать основой для будущей GTA 6 и её онлайн-компонента, что сулит игрокам малоприятные перспективы.

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За последние несколько месяцев Rockstar значительно изменила экономику GTA Online: завысили цены на транспортные средства и недвижимость, уменьшили выплаты за самое прибыльное ограбление Кайо-Перико, изменили оружие и транспортные средства. Введение подписки GTA+ добавило множество функций, доступных только для её владельцев, что вынуждает игроков покупать карты Shark для получения доступа к определённым игровым возможностям.

Эти шаги напоминают стратегию монетизации, принятую компанией EA, что вызывает ещё больше опасений по поводу будущего GTA 6. Игроки опасаются, что для игры в GTA 6 Online потребуется обязательная подписка GTA+, что превратит новую часть легендарной серии в "дойную корову" для Rockstar. Это может привести к значительным расходам со стороны игроков на микротранзакции и приобрести катастрофический характер для многих из них.

Комьюнити с тревогой наблюдает за развитием событий, надеясь, что Rockstar пересмотрит свою стратегию и учтёт интересы игроков в будущем релизе.