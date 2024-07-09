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Самые доступные модели Porsche снимут с производства раньше ожидавшегося
Porsche Macan с двигателем внутреннего сгорания за пределами Европы перестанут выпускать к 2026 году

Производитель Porsche сообщил о сроках прекращения производства начальных моделей с двигателями внутреннего сгорания. Это случится раньше, чем ожидалось. Macan с таким двигателем за пределами Европы перестанут выпускать в 2026 году.

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В Северной Америке Macan является для Porsche самой успешной моделью. Цена в $62 900 не помешала в первом квартале продать 5 671 экземпляр автомобиля. Несмотря на такие успешные продажи, через два года производство будет прекращено.

Для европейских рынков производство уже прекратили. В прошлом году Porsche заявила, что компактный внедорожник снимают с производства, поскольку он не отвечает требованиям кибербезопасности Европейского Союза. Обновление этих стандартов вышло бы слишком дорогим, поэтому было принято решение перестать выпускать автомобиль. Теперь ставка делается на электрическую версию Macan.

Это происходит в то время, когда многие автопроизводители сокращают планы выпуска электромобилей и делают ставку на гибриды и подключаемые гибриды. Будет ли электрическая версия Macan столь же успешной, остаётся вопросом, особенно при цене $78 800. На позитивный лад могут настраивать хорошие продажи модели Taycan.

В октябре следующего года может быть завершено производство моделей 718 Boxster и Cayman. Через год будут выпущены их электрические варианты.

Porsche также активно работает над электрическим семиместным внедорожником K1. Его создают на платформе SSP, и он должен быть представлен до конца десятилетия. Автомобиль будет позиционироваться выше Cayenne, выводя Porsche в новый сегмент.

#электромобили #автомобили #porsche
Источник: carbuzz.com
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