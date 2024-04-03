Porsche K1 основан на архитектуре следующего поколения 920 В и крупнее, чем Porsche Cayenne

Ещё в середине 2022 года было известно, что Porsche работает над внедорожником размером больше, нежели модель Cayenne. Прошло без малого два года, но за это время автомобиль ни разу не попал в поле зрения наблюдателей. Теперь наконец его удалось увидеть.

реклама

Электромобиль был сфотографирован на немецких дорогах. Скорее всего увиденные фары будут окончательными, поскольку они отличаются от формы фар на моделях Macan, Panamera, Cayenne и Taycan.

Автомобиль семиместный и длиннее любой модели Porsche. Плоская задняя сторона делает его непохожим на Macan и Cayenne. Некоторые описывают профиль этого автомобиля как сочетание седана и кроссовера. Большая часть автомобиля была закрыта от посторонних глаз, так что в итоге автомобиль должен оказаться привлекательнее, чем то, что можно наблюдать сейчас.

Porsche в процессе создания этого электромобиля собирается применять наработки из концепта Mission R. Будет применяться новая архитектура 92 В, что повысит скорость зарядки по сравнению с Taycan. Ёмкость может превышать 100 кВт*ч, запас хода быть более 700 км.

При этом производитель обещает, что автомобиль будет выглядеть ещё и спортивным. Его размер может на 20% превосходить Cayenne Coupe, зарядка будет быстрее и дальность хода больше по сравнению с Taycan.