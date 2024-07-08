Завод Porsche станет работать в одну смену вместо двух.

Автопроизводитель Porsche немало заработал на модели Taycan в первые годы её продаж, но всё хорошее когда-нибудь подходит к концу. Теперь немецкий производитель начинает сокращать объёмы производства на заводе в Цуффенхаузене. Именно там собирается этот электрический седан, и теперь завод начинает работать в одну смену вместо обычных двух.

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Естественно, связано это с падением спроса. Компания надеется, что до сокращения рабочих мест дело не дойдёт. Правда, относится это только к постоянным сотрудникам, а контракты с временными уже не продлили несколько недель назад.

Porsche Taycan в 2021 году стал самой продаваемой моделью немецкого производителя. Было продано свыше 41 000 экземпляров, что позволило обойти модели 911 и Panamera. В следующем году случился небольшой спад, но в 2023 году продажи снова выросли.

В первом квартале нынешнего года падение продаж было более чем двукратным. В феврале была представлена обновлённая версия. Была надежда, что более мощный вариант Taycan Turbo GT с 1092 л.с. поможет вернуть спрос.

Падение спроса на электромобили всех производителей наблюдается с прошлого года. Это заставило многих из них пересмотреть свои планы по переходу на электрические модели. И даже Tesla приходится снижать цены на свои предложения.