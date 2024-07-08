Redmi K80 будет представлен после линейки аппаратов Redmi Note 14

До конца месяца в Китае должен состояться анонс смартфона Redmi K70 Ultra, который станет очередным представителем линейки Redmi K70. В августе или сентябре за ним последует серия аппаратов Redmi Note 14, а в ноябре можно рассчитывать на появление устройств Redmi K80. Очередная утечка данных рассказала о модельных номерах Redmi K80 и K80 Pro.

Инсайдер под ником Smart Pikachu на Weibo сообщил, что дизайн Redmi K80 Pro на новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4 претерпит значительные изменения. Смартфоны этой серии должны получить глянцевую отделку и композитное стекло, не исключено наличие керамики. Одним из вариантов дизайна является перемещение модуля камер в верхний левый угол. Также ожидается выпуск смартфона Champion Edition.

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В базе данных IMEI Redmi K80 и K80 Pro имеют модельные номера 24122RKC7C и 24127RK2CC соответственно. Работать они будут на системах на SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 4. Будет ли выпущен аппарат Redmi K80e, пока не сообщается.

Redmi K80 Pro должен быть обладателем плоского экрана 2K с ультразвуковым сканером отпечатков под ним. Основная камера может получить разрешение 50 Мп, будет телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Ёмкость аккумулятора должна быть равна 5500 мАч, а мощность зарядки достигает 120 Вт.

В следующем году два этих устройства могут поступить в продажу за пределами Китая под именами Poco F7 и F7 Pro.