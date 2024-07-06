Новинка должна появиться на мировом рынке уже совсем скоро.

Как и ожидалось, планшет Redmi Pad Pro 5G, представленный в Китае более месяца назад, наконец-то появится на мировом рынке, о чём свидетельствует появление устройства на глобальном веб-сайте Xiaomi, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Характеристики глобальной версии Redmi Pad Pro 5G аналогичны варианту, презентованному в КНР — планшет получил 8-ядерную SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с частотой, достигающей 2.4 ГГц, графический чип Adreno 710 и LCD-экран, защищённый Gorilla Glass 3, с диагональю 12.1 дюйма, разрешением 2.5K (2560x1600 точек), частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 600 нит, частотой дискретизации касания 180 Гц и технологией Dolby Vision.

Новинка предлагается в вариантах с 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. На тыльной стороне устройства располагается основной модуль камеры с разрешением 8 Мп, а на передней — 8-Мп камера для селфи. Питанием планшет обеспечивает батарея ёмкостью 10 000 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой 33-Вт зарядки.

Кроме того, новая модель оснащается слотом расширения для карт памяти microSD объёмом до 1.5 ТБ, встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев, четырьмя динамиками с технологией Dolby Atmos, парой микрофонов, инфракрасным сенсором и разъёмом USB Type-C 2.0, а также имеет поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 6 (2.4 и 5 ГГц), 5G и Bluetooth 5.2. Функционирует новинка на HyperOS, основанной на Android 14. Размеры устройства составляют 280.0x181.85x7.52 мм, а вес достигает 571 г.