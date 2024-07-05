Новый ноутбук по-прежнему оснащен графикой RTX 4060, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ

Redmi представила игровой лэптоп G Pro 2024 в марте текущего года, оснащенный чипом i9-14900HX + RTX 4060. Вопреки тому, что продукт вызвал хорошие отклики, некоторые клиенты считают, что соотношение цены и качества не самое выгодное. Для того чтобы сделать его привлекательнее, компания выпустила версию на базе i7-14650HX, которая по-прежнему будет способна удовлетворить потребности большинства пользователей. К сожалению, цена нового продукта пока не разглашена. Новая версия ноутбука G Pro 2024 с процессором i7 поступит в продажу 12 июля.

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Подобно предыдущей модели, новый лэптоп на базе i7 также обладает 240 Гц дисплеем и RGB-подсветкой на клавиатуре и задней крышке.

Процессор Core i7-14650HX оснащен 16 ядрами ЦП и 24 потоками с производительностью 130 Вт. Новая версия по-прежнему имеет графику RTX 4060, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ PCIe 4.0 SSD.

Экран данного игрового лэптопа имеет размер 16 дюймов, время отклика 3 мс и поддерживает опцию G-Sync. Панель обеспечивает пиковую яркость 500 нит, поддерживает 10-битную глубину цвета, а также воспроизводит 100% цветовой гаммы sRGB.