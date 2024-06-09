Redmi K70 Ultra должен быть представлен в Китае на процессоре MediaTek Dimensity 9300+

Недавно стали появляться слухи о выходящей в будущем линейке смартфонов Redmi K80. Между тем, ещё не был представлен аппарат Redmi K70 Ultra. Судя по появлению в базе данных IMEI GSMA, это событие уже не за горами.

Смартфон обладает модельным номером 2407FRK8EC. Это должен быть китайский вариант устройства и выпуск в остальных странах под сомнением. За пределами Китая он может появиться как модель Xiaomi 14T Pro, которую недавно тоже обнаружили в базе IMEI. Характеристики здесь отсутствуют, но с ними помогли другие утечки информации.

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Ожидается использование процессора MediaTek Dimensity 9300+ и ёмкость аккумулятора 5500 мАч. Мощность зарядки должна составлять 120 Вт. Максимальный объём оперативной памяти LPDDR5X будет равен 24 ГБ, а хранилище UFS 4.0 максимум 1 ТБ.

От этого смартфона ждут корпуса с металлической рамкой и заднюю панель из стекла. Разрешение основной задней камеры может быть 50 Мп. Рядом могут находиться сверхширокоугольная камера и макро.

Спереди располагается дисплей OLED с разрешением 1,5K. Должна быть защита от воды и пыли, точный рейтинг пока не сообщается.

Дебют данного устройства ждут в нынешнем месяце или в июле.