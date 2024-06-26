Также в августе Google собирается представить складные аппараты Pixel Fold второго поколения

Компания Google официально объявила о том, когда анонсирует очередные смартфоны линейки Pixel. Модели Pixel 9 будут представлены 13 августа, хотя обычно это происходит в октябре.

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Google начала рассылать приглашения на свой анонс, благодаря чему стало известно, что это случится в августе. В этом приглашении название Pixel 9 явно не указано, но обещается представить улучшенные разработки Google в сфере искусственного интеллекта, программного обеспечения Android и устройств Pixel. Таким образом, речь, скорее всего, идёт о Pixel 9.

В магазине Google Play появилась специальная страница, которая сообщает об анонсе в августе. На видео показан дизайн аппаратов Pixel 9, который соответствует прежним утечкам информации. Также там указана цифра IX, а в URL-адресе есть фрагмент google_pixel_9_pro.

Видео не раскрывает все подробности, но ранее утечки говорили о значительных изменениях во внешнем виде аппаратов. На этот раз вместо двух моделей должно быть три, новинкой станет Pixel 9 Pro XL. Остальные две привычно называются Pixel Fold 2 или Pixel 9 Pro Fold.

Здесь же должны быть анонсированы смарт-часы Pixel Watch 3. Мероприятие состоится в Калифорнии, в штаб-квартире Google.