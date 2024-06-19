Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Android 15 может перестать называть зарядные устройства 7,5 Вт быстрыми
Android готовится поднять требования к быстрым зарядным устройствам

Конкуренция на рынке смартфонов велика, поэтому производители любят как можно более красочно описывать свои продукты. В частности, любую самую невзрачную зарядку они привыкли называть быстрой. У некоторых китайских компаний мощность зарядки добралась до значения 240 Вт, но это встречается редко. В большинстве других случаев значения значительно более скромные, но на экране смартфона не показывается, какая именно мощность зарядки используется.

Внизу экрана блокировки Android есть сообщение о подключении быстрой зарядки, но почти никто не знает, что означает слово «быстрая». В реальности для этого звания достаточно иметь мощность 7,5 Вт. В Android 15 порог может быть увеличен.

реклама

До сих пор мощность меньше 5 Вт считалась медленной зарядкой, между 5 Вт и 7,5 Вт — нормальной, а выше 7,5 Вт — быстрой. Такие значения установлены в AOSP, хотя производители устройств могут вносить в них изменения.

Теперь Google собралась увеличить предел быстрой зарядки с 7,5 Вт до 20 Вт. В очередной бета-версии Android 15 нашли параметр config_chargingFastThreshold_v2. Значение в микроваттах здесь составляет 20000000.

Это изменение давно назрело. Собственные аппараты Google Pixel 8 поддерживают быструю зарядку мощностью 27 Вт, а Pixel 8 Pro — 30 Вт. С этим изменением обладатели смартфонов будут знать, действительно ли их зарядка является относительно быстрой или нет.

#google #android
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
23
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
5
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
1
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
5
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Макеты китайских беспилотников появились рядом с новым военным кораблем
+
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
4
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Ядерное тепло от АЭС обогревает тысячи домов в Чехии
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
39
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
89
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
23
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
2
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
95
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
50

Сейчас обсуждают

Алексей Деревянко
13:35
Рашисты так слюной исходят, как будто хоть куда-то смогли фронт сдвинуть за два года. Наивные.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Amfu
13:35
а ты че тут делаеш черножопый
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Руслан Наконечный
13:35
У меня 256 Гб памяти
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
Harp
13:30
Показать как правильно что делать? Время свое убивать?
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Smokerman
13:30
А что может помешать, собственно?
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ExtenZ
13:30
все это из-за частоты памяти, ддр4-3200 CL-15 хватит процу, но неет, надо грабли ддр6
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
typym6ek
13:29
Тоже сижу на 3070 и не вижу игр которые требовали обновления видеокарты, пока что. С g-sync вообще великолепно играется в 2К. MSI Optix G273QF
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
glavhyilo
13:28
1895 за сегодня убили всушников.И позачера минобороны 1840 уничтожило их-там походу щас колево идёт лютое.
Генерал Кривонос ВСУ привел в пример мобилизацию по образцу СССР, как идеальный для Украины
Игорь Шеповалов
13:28
абсолютно верно !!! Полностью согласен.
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Иван Бородин
13:27
Электромобили для нашего климата неприемлемым!
Windows 11 24H2 доступна для Copilot+ PC, стабильная работа для CPU Intel и AMD не гарантируется
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем