Android готовится поднять требования к быстрым зарядным устройствам

Конкуренция на рынке смартфонов велика, поэтому производители любят как можно более красочно описывать свои продукты. В частности, любую самую невзрачную зарядку они привыкли называть быстрой. У некоторых китайских компаний мощность зарядки добралась до значения 240 Вт, но это встречается редко. В большинстве других случаев значения значительно более скромные, но на экране смартфона не показывается, какая именно мощность зарядки используется.

Внизу экрана блокировки Android есть сообщение о подключении быстрой зарядки, но почти никто не знает, что означает слово «быстрая». В реальности для этого звания достаточно иметь мощность 7,5 Вт. В Android 15 порог может быть увеличен.

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До сих пор мощность меньше 5 Вт считалась медленной зарядкой, между 5 Вт и 7,5 Вт — нормальной, а выше 7,5 Вт — быстрой. Такие значения установлены в AOSP, хотя производители устройств могут вносить в них изменения.

Теперь Google собралась увеличить предел быстрой зарядки с 7,5 Вт до 20 Вт. В очередной бета-версии Android 15 нашли параметр config_chargingFastThreshold_v2. Значение в микроваттах здесь составляет 20000000.

Это изменение давно назрело. Собственные аппараты Google Pixel 8 поддерживают быструю зарядку мощностью 27 Вт, а Pixel 8 Pro — 30 Вт. С этим изменением обладатели смартфонов будут знать, действительно ли их зарядка является относительно быстрой или нет.