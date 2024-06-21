Если температура батареи Google Pixel превысит 52°C, будут приняты решительные меры по охлаждению устройства, включая его отключение в течение 30 секунд.

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются пользователи в наши дни, - перегрев устройств, который не только раздражает с точки зрения удобства использования, но и влияет на производительность смартфона и может сократить срок его службы. Однако для пользователей Pixel это больше не будет такой серьезной проблемой, потому что телефоны Google получат функцию, которая будет предотвращать их перегрев. Вот что известно о ней на данный момент.

Несмотря на то, что большинство современных телефонов на базе Android успешно борются с проблемой перегрева, довольно сложно предотвратить ее, если вы используете телефон под палящим солнцем, при этом яркость экрана включена на полную, и включено подключение 5G. В Google считают, что Pixel сами ограничивают некоторые функции, когда чувствуют, что слишком перегреваются: снижают скорость зарядки, отключают камеру и светодиодную вспышку, отключают мобильные данные или WiFi и снижают производительность устройства, а также многое другое.

реклама

источник

Однако этих мер, похоже, недостаточно, чтобы полностью избежать проблем с перегревом своего флагманского телефона Pixel 8 Pro, который нагревается несколько сильнее, чем другие модели в своей категории. Хотя для пользователя это не проблема, всегда приятно, что этого можно избежать, и именно поэтому появилась новая функция Adaptive Thermal для Pixels.

Телефоны Google скоро будут просить пользователя помочь им остыть, когда они перегреваются, сообщает Android Authority, технологическое издание, специализирующееся в области Android. По их словам, в последней версии Pixel Device Health Services (версия 1.27), приложения Google, которое следит за состоянием батареи телефона, были обнаружены некие "ниточки", связанные с новой адаптивной тепловой функцией. Она состоит из нескольких компонентов, таких как уведомление, генерирующее диалоговое окно, и служба, измеряющая температуру батареи.

Если температура батареи смартфона достигает 49ºC, функция Adaptive Thermal переходит в режим ожидания и отправляет уведомление о необходимости охлаждения телефона, а также кнопку, позволяющую "Просмотреть шаги по уходу". Оно также предупреждает, что производительность устройства может снизиться, поэтому следует избегать прямых солнечных лучей и закрыть требовательные приложения, которые расходуют много заряда батареи.

При нажатии на кнопку появляется диалоговое окно с более подробной информацией о том, что делает операционная система для охлаждения телефона, например, временно ограничивает скорость работы или отключает сеть 5G. Диалоговое окно можно легко закрыть, нажав на кнопку "Понятно", но также очень полезно взглянуть на советы, которые они дают, чтобы помочь пользователю охладить устройство.

Adaptive Thermal будет каждые пять минут измерять температуру батареи, чтобы проверить, успел ли телефон остыть. Если температура достигает 52ºC, приложение переходит в режим чрезвычайного положения и предпринимает еще более радикальные меры, чтобы попытаться исправить ситуацию, хотя на данный момент неизвестно, какие именно; если же датчик достигает опасной температуры 55ºC, Google Pixel предупредит пользователя и выключится в течение 30 секунд, чтобы полностью защитить себя.