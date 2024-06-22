Генеративный инструмент ИИ будет называться Creative Assistant и может появиться в предстоящей серии Google Pixel 9, которая выйдет в этом году

Google довольно рано вступил на путь искусственного интеллекта и создал несколько революционных платформ, таких как Gemini. Похоже, компания активно работает над тем, чтобы ни одна функция искусственного интеллекта не была упущена. Прошло чуть больше недели после того, как Apple представила свою систему искусственного интеллекта, названную Genmoji, которая поможет создавать собственные персонажи эмодзи, и Google вступила в игру со своей собственной версией творческого инструмента и намерена выпустить эту функцию в серии Pixel 9.

Недавно компания Apple рассказала о том, что стремится к большей персонализации с помощью инструментов настройки, основанных на искусственном интеллекте. Ее Genmoji - это революция в создании пользовательских стикеров и персонажей, которая могла бы обозначить ее отличительную позицию. Google не собирается оставаться в стороне, когда речь заходит об инициативах, и, как сообщается, в разработке находится предстоящий инструмент Creative Tool, который поможет создавать пользовательские эмодзи.



Согласно отчету Android Authority, генеративный инструмент ИИ будет называться Creative Assistant и может появиться в предстоящей серии Google Pixel 9, которая выйдет в этом году. Похоже, что пока эта функция будет доступна только на устройствах Pixel, но будет ли она работать на устройстве или в облаке, пока неизвестно.



В отчете подчеркивается, что функция была подтверждена благодаря коду, дважды появляющемуся в последней версии Android 15 beta 3. Несмотря на то, что опция пока недоступна для тестирования, велика вероятность того, что в последующих сборках пользователям будет предоставлен выбор ремикса стикеров с помощью генеративного ИИ. Предполагается, что для генерации стикеров на устройстве будет использоваться чип Tensor G4, и компания может повторить подход Apple, сделав эту технологию эксклюзивной для серии Pixel 9.



