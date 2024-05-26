Принадлежащая китайскому государству компания SAIC готовится начать промышленное производство твердотельных батарей для электромобилей

Гонка производителей за промышленное производство твердотельных батарей для электромобилей продолжается. Государственная китайская компания SAIC Motor заявила, что в настоящее время занимается разработкой подобных батарей. Они должны войти в состав электромобилей уже в 2026 году, что будет раньше, чем у любых других производителей.

реклама

Этот план был оглашён в рамках конференции New Energy Technology. Представителей компании говорят, что новые батареи войдут в состав электромобилей и гибридов принадлежащих брендов. Среди этих брендов IM (Zhiji), Maxus, Rising Auto, Roewe, Baojun, Wuling, Hongyan и Sunwin. Также компании принадлежит британский бренд MG.

Первым электромобилем SAIC с твердотельной батареей станет IM L6. В Китае он поступит в продажу в нынешнем октябре. Запас хода здесь обещан в 1000 км. Твердотельная батарея со сверхбыстрой зарядкой 900 В была разработана SAIC и её дочерней компанией Qingtao Energy.

Считается, что твердотельные батареи сделают электромобили дешевле. Они позиционируются как более безопасные, имеющие повышенную плотность хранения энергии и способные заряжаться быстрее. Есть и другие мнения. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) сомневается в безопасности твердотельных батарей.

Если SAIC может стать первым производителем, то у Toyota больше других патентов на твердотельные батареи. Правда, их промышленного производства предстоит ждать до 2030 года, как и в случае с BMW. Последняя собирается использовать такие батареи в электромобилях Neue Klasse.

Nissan успеет в лучшем случае к 2028 году. Раньше может справиться Volkswagen совместно с QuantumScape. У этого немецкого производителя уже представлен прототип, показавший надёжную работу батареи.