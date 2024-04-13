Китайский электромобиль с твердотельным аккумулятором обещает запас хода в 1000 км
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С IM L6 китайский производитель автомобилей IM Motors устанавливает чрезвычайно высокую планку — по крайней мере, если взглянуть на ключевые данные нового электромобиля. Он оснащен твердотельной батареей, имеет запас хода 1000 километров и футуристический салон.
Электромобиль доступен в Китае по цене, эквивалентной $29 600. Самый полный вариант оснащения — это модель, в которой используется твердотельная батарея, — Lightyear от IM Motors. Однако у машины полутвердотельный аккумулятор, в котором только часть электролита состоит из твердых веществ.
В целом полутвердотельный аккумулятор емкостью 130 кВтч должен обеспечить запас хода более 1000 километров.
IM L6 поступает на рынок Китая в трех различных вариантах:
- L6 Max Standard: $29 600
- IM L6 Max Performance: $38 600
- IM L6 Max Lightyear: $42 500
Модели Performance и Lightyear полагаются на обычную батарею емкостью 90 или 100 кВтч и должны обеспечивать запас хода до 770 километров.
Благодаря пневматической подвеске колес все 4 колеса могут поворачиваться одновременно, что позволяет автомобилю двигаться вбок под углом. Сообщается, что эта технологическое решение особенно пригодится при парковке.
В салоне IM L6 несколько дисплеев: экран, состоящий из двух частей, проходит практически по всей передней панели, а еще один экран расположен под углом на центральной консоли. На предоставленных производителем изображениях не видно никаких физических кнопок или элементов управления.
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Информационно-развлекательная система оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8295P. В системах помощи водителю, помимо прочего, используется процессор NVIDIA Orin X. Помимо нескольких камер, на крыше электромобиля имеется датчик LiDAR.
В настоящее время маловероятно, что автомобили IM Motors появятся в Европе в обозримом будущем. Сейчас они продаются только в Китае. IM Motors является совместным предприятием государственного производителя автомобилей SAIC Motor и Alibaba Group, которое существует с декабря 2020 года.
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