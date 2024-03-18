Не вывозят ребята внутреннюю конкуренцию и уровень продаж.

Китайский автоконцерн SAIC предпринимает шаги к сокращению своей дочерней компании Rising Auto, указывая в отчетах уменьшение более чем на 70% штата сотрудников из-за плохих показателей продаж. Это решение также связано с внутренней конкуренцией с другим брендом этого же концерна — IM Motors. Хотя официального подтверждения закрытия Rising Auto нет, многочисленные источники предполагают, что компания может быть ликвидирована.

Rising Auto была создана в 2021 году и представляла собой эволюцию электромобильного подразделения бренда Roewe. Ее продуктовый ряд насчитывает две модели — кроссовер Rising R7 (продажи начались в 2022 г.) и лифтбек Rising F7, о старте продаж которого было объявлено только в 2023 году. Обе разработки оснащены продвинутыми системами автономного вождения и сменными батареями. Однако развитие собственной сети замены батарей замедляется из-за низких объемов продаж.

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За прошлый год было продано около 14 000 автомобилей под маркой Rising, что является недостаточным для обеспечения финансовой устойчивости компании. Ситуация усугубляется тем, что SAIC также управляет IM Motors, компанией с похожим позиционированием на рынке, что приводит к прямой конкуренции между двумя брендами. Менеджеры по продажам закрыли январь и февраль 2024 г. с ростом в 200% по сравнению с прошлым годом. Однако этого все равно недостаточно для удержания дочернего предприятия на плаву в текущей экономической конкуренции.

IM Motors, созданная в 2020 году совместно с Alibaba Group и технопарком Zhangjiang Hi-Tech, демонстрирует более успешные продажи, что, по всей видимости, подталкивает SAIC к выбору в пользу этого бренда как основного флагмана. На фоне этих событий появляется предположение, что автомобили Rising могут быть переименованы в MG или вновь интегрированы в Roewe, в то время как IM Motors станет главным брендом концерна на международном рынке, как это было продемонстрировано на Женевском автосалоне.

Такая ситуация отражает общую тенденцию в китайской автомобильной индустрии к быстрому созданию и закрытию новых брендов в зависимости от изменений рыночной ситуации и стратегических приоритетов компаний.

Следует также отметить, что в Китае быстро закрывать новые разработки и спешно снимать с конвейера новые модели – это нормальная практика. Чего стоит ситуация с брендом Salon от компании Great Wall Motor.