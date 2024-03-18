Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Китайский автопроизводитель SAIC сокращает 70% штата дочерней компании Rising Auto
Не вывозят ребята внутреннюю конкуренцию и уровень продаж.

реклама

Китайский автоконцерн SAIC предпринимает шаги к сокращению своей дочерней компании Rising Auto, указывая в отчетах уменьшение более чем на 70% штата сотрудников из-за плохих показателей продаж. Это решение также связано с внутренней конкуренцией с другим брендом этого же концерна — IM Motors. Хотя официального подтверждения закрытия Rising Auto нет, многочисленные источники предполагают, что компания может быть ликвидирована.

Rising Auto была создана в 2021 году и представляла собой эволюцию электромобильного подразделения бренда Roewe. Ее продуктовый ряд насчитывает две модели — кроссовер Rising R7 (продажи начались в 2022 г.) и лифтбек Rising F7, о старте продаж которого было объявлено только в 2023 году. Обе разработки оснащены продвинутыми системами автономного вождения и сменными батареями. Однако развитие собственной сети замены батарей замедляется из-за низких объемов продаж.

реклама

За прошлый год было продано около 14 000 автомобилей под маркой Rising, что является недостаточным для обеспечения финансовой устойчивости компании. Ситуация усугубляется тем, что SAIC также управляет IM Motors, компанией с похожим позиционированием на рынке, что приводит к прямой конкуренции между двумя брендами. Менеджеры по продажам закрыли январь и февраль 2024 г. с ростом в 200% по сравнению с прошлым годом. Однако этого все равно недостаточно для удержания дочернего предприятия на плаву в текущей экономической конкуренции.

IM Motors, созданная в 2020 году совместно с Alibaba Group и технопарком Zhangjiang Hi-Tech, демонстрирует более успешные продажи, что, по всей видимости, подталкивает SAIC к выбору в пользу этого бренда как основного флагмана. На фоне этих событий появляется предположение, что автомобили Rising могут быть переименованы в MG или вновь интегрированы в Roewe, в то время как IM Motors станет главным брендом концерна на международном рынке, как это было продемонстрировано на Женевском автосалоне.

Такая ситуация отражает общую тенденцию в китайской автомобильной индустрии к быстрому созданию и закрытию новых брендов в зависимости от изменений рыночной ситуации и стратегических приоритетов компаний.

Следует также отметить, что в Китае быстро закрывать новые разработки и спешно снимать с конвейера новые модели – это нормальная практика. Чего стоит ситуация с брендом Salon от компании Great Wall Motor.

#авто
+
Написать комментарий (0)
В Китае анонсирован Changan UNI-Z
АвтоВаз не знает, что делать с оставшимися вариаторами «Jatco» для модели «Lada Vesta»
Знаменитый Dodge Charger Daytona перешел на новый уровень
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
5
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
7
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
1
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
2
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
8
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
+
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
3
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Работа в сфере IT больше не является "тихой гаванью"
+
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
16
Россия запускает спутниковый мониторинг за БПЛА
+
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
1
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
7
Lordstown Motors обвинил техногиганта Foxconn в умышленном уничтожении ее бизнеса
+
ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
+
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Realme GT Neo 6 с Snapdragon 8s Gen 3 набрал на AnTuTu 1 846 775 очков
+

Популярные статьи

Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
52
В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
5
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
83
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
36
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
48
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
15
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
+
У Китая есть стратегический план, и он работает - сообщает АTG
1
Филиппины разворачивают в 150 км от Тайваня российско-индийские ракеты с дальностью поражения 900 км
2

Сейчас обсуждают

Александр
10:20
Потому, что пропаганда не нужна, достаточно новости посмотреть, как весь запад на говно исходит при упоминании фамилии Путин, и становиться ясно, что проголосовав за Путина - всё правильно сделал!))) ...
Владимир Путин побеждает на выборах Президента России с рекордным результатом
Чато -- Бот
10:18
Где-то в уголке сидючи сейчас грустно шмыгает зелёной соплёй в шнобеле маленький Борух Надеждин, а Кутуз с Моше Трусикером так вообще ревмя ревут от отчаянья.
Зеленский недоволен результатами выборов президента в России
Александр
10:15
Во во, им давно пора прописать курс пургено-терапии, чтобы поняли зачем жо*а нужна.
Владимир Путин побеждает на выборах Президента России с рекордным результатом
Вадим Кудрявцев
10:13
сути не меняет чего это логотип,главное что цветовая гамма пидрил запрещенная,хотято что эппл для пидоров -не сомневался
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
unhurtable
10:09
Дебилушка, во первых далеко не полностью(ты хоть раз по территории нормального НПЗ пройдись - там далеко не одна сотня метров и парой маломощных БПЛА это попросту не уничтожить) ну а во вторых в отлич...
Компания BIOSTAR выпустила новую материнскую плату A620MS
YURKA1205
10:04
---В 4к процессоры совсем не одинаковы. ---Сам скинул скрины, где в 4к результаты одинаковые ---Доказывает что АМД кавно, интел топ, указывая на свои скрины ---Сам сижу на 6700)))))) ахахахахаххаа
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
daem0ns
10:02
Эти дурачки недоношенные, даже фамилию Путина написать не могут! Ржачно - у них сразу паралич в мозгах наступает, колбасит бедненьких и корёжит LOL
Владимир Путин побеждает на выборах Президента России с рекордным результатом
Майя Леонтьева
10:02
"....американский бизнесмен Илон Маск, бывший в свое время одним из самых богатых людей на планете Земля...." В какое это время он вдруг перестал быть одним из самых богатым людей? Так то он на 2м м...
Илон Маск: Затягивание с переговорами, обернется для Киева новыми потерями
Александр
09:59
Раз те, кто хочет жить нахаляву за счет ресурсов России, как было последние лет 30, скавчат, скрипят зубами и кричат, что Вы все врёте, и вообще Вас обманули! Значит все делается правильно.)))
Зеленский недоволен результатами выборов президента в России
Майя Леонтьева
09:57
Это не Искандер был, а Торнадо-С. Видно по стоп кадру на видео.
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем