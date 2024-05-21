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Audi и SAIC заключают партнерство по производству высокотехнологичных электромобилей премиум-класса
Немецкий автоконцерн Audi и китайская компания SAIC подписали соглашение о стратегическом партнерстве по разработке и производству высококлассных электромобилей для китайского рынка. Первая совместная модель, которая объединит ключевые технологии обеих компаний, появится уже в 2025 году.

Крупнейшие автопроизводители мира продолжают активно наращивать свое присутствие на рынке электромобилей, особенно в быстрорастущем Китае. Теперь немецкий концерн Audi и китайская компания SAIC объявили о заключении стратегического соглашения, которое позволит им совместно разработать и вывести на рынок новое поколение высокотехнологичных премиальных электрокаров.

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Автомобильные гиганты Audi и SAIC подписали соглашение о совместной разработке и производстве электромобилей премиум-класса для китайского рынка. Первая модель, созданная в рамках этого партнерства, ожидается уже в 2025 году.

По словам представителей компаний, объединение ресурсов и компетенций Audi в области создания автомобилей премиального сегмента и инновационных разработок SAIC в сфере электрификации позволит им создать высокотехнологичные и высокопроизводительные электрические модели, которые привлекут широкий круг покупателей в Китае.

"У Audi есть четкое видение продукта, разработка автомобилей и инженерные возможности для моделей премиум-класса, а у SAIC есть ведущие в отрасли интеллектуальные электрические инновации", - отметили в заявлении китайской компании.

Помимо производства электромобилей, Audi и SAIC намерены объединить усилия в создании передовых цифровых платформ и программного обеспечения для своей совместной продукции. Основная цель партнерства – ускорить процесс исследований и разработок, чтобы предложить китайским покупателям премиум-электрокары с лучшими техническими характеристиками и интеллектуальными возможностями.

Реализация данного соглашения станет важным шагом для обеих компаний в борьбе за лидерство на стремительно развивающемся рынке электромобилей Китая. Создав совместные высокотехнологичные модели, Audi и SAIC рассчитывают закрепиться в перспективном сегменте премиальных "зеленых" автомобилей.

#китай #электромобили #audi #saic #премиум-сегмент
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