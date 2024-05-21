У американского оператора сотовой связи T-Mobile обнаружилась поддержка переписки через спутник на Android

Крупнейшим новшеством системы Android 15 к настоящему моменту является поддержка текстовой переписки через спутник. Слухов об этом было множество, но Google ни разу официально не подтверждала такую возможность, даже после своей конференции разработчиков. Однако пользователи бета-версии Android 15 на смартфонах у американского оператора мобильной связи T-Mobile начали получать сообщения о поддержке текстовой переписки по спутнику.

Некоторые рассказали об этом на форумах Reddit, показав новую опцию в настройках. Она называется «Спутниковые сообщения» и находится в разделе Настройки > Сеть и Интернет > SIM-карты > T-Mobile. Некоторые смогли вручную активировать эту опцию в более ранних версиях, но по умолчанию она есть во второй бета-версии Android 15.

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В разделе «О спутниковых сообщениях» рассказывается, как можно воспользоваться ими. Для этого необходим определённый тарифный план. Похоже, что отсутствуют всякие ограничения на спутниковую передачу сообщений. Они работают при отсутствии мобильного интернета и Wi-Fi.

Очевидно, что помимо поддержки со стороны Android, спутниковые сообщения должен предложить ваш оператор мобильной связи.