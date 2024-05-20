Такое заявление представители компании сделали в рамках мероприятия I/O 2024

Как рассказали в рамках мероприятия I/O 2024 представители Google, вице-президент по разработке платформы Android Дэйв Берк и президент экосистемы Android Самит Самат, время автономной работы смартфонов на базе ОС Android 15 в режиме ожидания увеличится в среднем на 3 часа. Если верить топ-менеджерам, подобных результатов удалось добиться в результате многочисленных оптимизаций, а также сокращения времени до перехода мобильного устройства в режим ожидания примерно на 50%.

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Суди по реакции в соцсетях и на тематических ресурсах, большинство экспертов и интернет-комментаторов сомневаются в достоверности рассмотренного заявления — вероятно, в неких «идеальных условиях» смартфоны действительно будут функционировать в режиме ожидания на 3 часа дольше, но производители используют различные графические надстройки над Android, а также собственные наборы предустановленного софта. Пользователи, как правило, также устанавливают значительное количество приложений, которые могут расходовать заряд аккумуляторной батареи даже в фоновом режиме, когда смартфон активно не используется. Конечно, можно запретить приложениям функционировать, когда не активен экран, но в случае, например, мессенджеров или софта для подсчета физической активности это приведет к потере ими части функциональности.