Huawei готовится к конференции разработчиков

Компания Huawei в июне намеревается провести свою конференцию разработчиков и на ней будет представлена бета-версия операционной системы HarmonyOS NEXT. Это важный этап развития собственной программной платформы компании. Официальные сведения пока не сообщаются, но утечка информации говорит о распространении системы на устройствах разных категорий уже в сентябре.

Инсайдер Digital Chat Station рассказал о наличии планов по выпуску системы в сентябре. Она должна быть совместимой со складными смартфонами, с обычными смартфонами средней категории, планшетами, умными часами.

реклама

С технической точки зрения Huawei разрывает все связи с Android. Она отказывается от кодовой базы Android Open Source Project (AOSP) и полагается исключительно на ядро и системные приложения Hongmeng собственной разработки. Это означает отсутствие совместимости с Android-приложениями.

Huawei уже смогла убедить тысячи компаний и организаций создавать приложения под HarmonyOS NEXT. К настоящему моменту создано свыше 4000 приложений и это число продолжает увеличиваться. Они охватывают разные категории, включая финансы, новости, игры и навигацию.

Huawei поставила задачу получить 5000 приложений к концу года, а в долгосрочной перспективе это число должно увеличиться до 500000.