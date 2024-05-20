Если год назад Huawei занимала 25,7% рынка и второе место, то теперь она на первом с долей 36,6%. Доля Apple снизилась с 34,9% до 24,4%.

Компания Huawei стремительно восстанавливает свои позиции на китайском рынке смартфонов, и новые данные IDC показывают, что тенденция к росту заметна также на рынке планшетов. В первом квартале текущего года Huawei опередила Apple и заняла лидирующее положение на китайском рынке планшетов.

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Если год назад доля Huawei составляла 25,7%, что обеспечивало ей второе место, то сейчас компания занимает первую строчку с долей в 36,6%. В то же время доля Apple упала с 34,9% до 24,4%. Это означает, что практически все потерянные покупатели Apple перешли к Huawei, что подтверждает восстановление популярности бренда на рынке планшетов.

Помимо Huawei и Apple, позиции остальных лидеров рынка остались практически неизменными. Третье место по-прежнему занимает Xiaomi, четвертое место заняла Honor, а пятую позицию удерживает Lenovo. Это свидетельствует о том, что, несмотря на возвращение Huawei на вершину, конкуренция на рынке планшетов остается высокой, и каждый производитель стремится укрепить свои позиции и привлечь больше потребителей.

Один из ключевых факторов, способствующих успеху Huawei на рынке планшетов, - это внедрение передовых технологий. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, что позволяет ей предлагать пользователям устройства с высокими техническими характеристиками и инновационными функциями.