Компания представила две модели с различными вариантами конфигурации системной памяти и накопителей

Компания Huawei представила свои новейшие системы Qingyun W515x и W585x, отметив значительный шаг в линейке ПК с появлением процессора Kirin 9000C. Kirin 9000C — это 8-ядерный 12-поточный процессор с тактовой частотой до 2,48 ГГц, обеспечивающий приемлемую производительность для различных вычислительных задач.

Это обновление было сделано на фоне сохраняющейся напряженности между США и Huawei, которая ограничивала китайскому технологическому гиганту использование некоторых американских технологий, включая чипы Intel.

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Модели Qingyun W515x и W585x удовлетворяют различным требованиям пользователей. W515x доступен в нескольких конфигурациях с 8 ГБ или 16 ГБ ОЗУ в сочетании с системами хранения данных из твердотельного накопителя емкостью 256 ГБ, твердотельного накопителя емкостью 256 ГБ с жестким диском емкостью 1 ТБ, твердотельного накопителя емкостью 512 ГБ или твердотельного накопителя емкостью 512 ГБ с жестким диском емкостью 1 ТБ. С другой стороны, модель W585x оснащена 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, что позиционирует её как более оптимизированный вариант по сравнению со своим предшественником W585.

Обе модели оснащены встроенной графикой, позволяющей выполнять повседневные вычислительные задачи без необходимости использования дискретных видеокарт. Возможности подключения периферии W515x предлагают ряд портов: аудиоразъем 3,5 мм на передней панели, порт USB-C и три порта USB-A 3.2 Gen 1. На задней панели устройства расположены дополнительные интерфейсы аудиовхода/вывода, порт VGA, порт HDMI, последовательный порт, четыре порта USB-A 3.2 Gen 1 и порт Ethernet RJ45. Этот обширный набор интерфейсов обеспечивает совместимость с широким спектром периферийных устройств и аксессуаров.

Что касается операционных систем, то новые ПК дебютируют с KOS (Kirin OS) версии 2403 и UOS версии 1070, что указывает на стремление Huawei использовать собственную программную экосистему.

Серия Huawei Qingyun, запущенная в марте 2023 года, ориентирована на коммерческий сектор и предлагает широкий спектр продуктов, помимо смартфонов, включая ноутбуки, планшеты и принтеры.

Ранее в линейке Qingyun были настольные модели B730 и B530, которые использовали процессоры Intel Core 12-го поколения и работали под управлением Windows 11 Home или Professional. Переход на процессор Kirin 9000C в последних моделях подчеркивает стратегию Huawei по снижению зависимости от внешних поставщиков и расширению возможностей собственных технологий.