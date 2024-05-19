Это закономерно, ведь в них банально меньше компонентов и они проще.

Элементная база представленных в апреле смартфонов Huawei Pura 70 в ассортименте четырёх моделей не даёт покоя западным аналитикам, поскольку они пытаются определить, насколько китайский гигант преуспел в сфере импортозамещения в условиях усиливающихся западных санкций. Издание South China Morning Post опубликовало откровения канадских специалистов TechInsights, которые успели изучить компонентный состав смартфонов Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus и Pura 70 Ultra.

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Источник изображения: Huawei Technologies

На печатной плате Pura 70 и Pura 70 Pro эксперты нашли по 69 электронных компонентов, из них 33 достоверно произведены в Китае, пять точно за его пределами, а остальные пока не идентифицированы. В смартфонах Pura 70 Pro Plus на печатной плате содержится 77 электронных компонентов, из них 22 точно имеют китайское происхождение, а три импортируются. Происхождение 52 других компонентов пока не определено, поэтому баланс может измениться как в ту, так и в другую сторону. Микросхемы DDR5 всей линейкой Pura 70 пока получаются от корейских компаний SK hynix и Samsung Electronics. Точнее говоря, они ими выпущены какое-то время назад, а как попали в руки Huawei, только предстоит выяснить. Твердотельная память китайской марки YMTC в этих смартфонах может быть как 128-, так и 232-слойной, что говорит о сотрудничестве Huawei с лидером китайского рынка 3D NAND.