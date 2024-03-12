Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Анонсирован самый мощный Porsche Taycan Turbo GT 2025 на 1092 л.с.
Новый электромобиль Porsche устанавливает ряд рекордов

реклама

Среди электромобилей в понедельник состоялось пополнение в виде мощнейшей модели Porsche Taycan Turbo GT 2025. Это самый мощный когда-либо выпускавшийся немецким автопроизводителем серийный автомобиль. Мощность двух его двигателей способна достигать 1019 л.с., на 2 секунды доходя даже до отметки 1092 л.с. Крутящий момент здесь составляет 988 Нм.

реклама

При такой мощности до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,2 секунды и на 0,1 секунды быстрее с пакетом Weissach.

Этот электромобиль отлично проявил себя на гоночных трассах. Предсерийный вариант установил рекорд круга на трассе Нюрбургринга для электрических седанов, показав результат 7:07,55. Рекордный результат на трассе Weathertech Raceway Laguna Seca составил 1:27,87.

Модель Turbo GT получила ряд усовершенствований по сравнению с Turbo и Turbo S. Среди прочего здесь имеется импульсный инвертор повышенной мощности на задней оси. Изменено передаточное число двухскоростной коробки передач, скорость увеличена до 290 км/ч и 305 км/ч с пакетом Weissach. Подвеска Porsche Active Ride со специальной настройкой GT предлагается в стандартной комплектации. Ещё здесь есть 21-дюймовые лёгкие кованые диски и керамические композитные тормоза Porsche с 10-поршневыми передними суппортами в расцветке Victory Gold.

В стандартной комплектации доступны светодиодные фары Matrix Design, дополнительно предлагаются фары HD Matrix Design. Отличительной чертой Turbo GT становятся сделанные из углеродного волокна боковые юбки SportDesign. Из этого же материала выполнены крышки зеркал и средняя стойка. В стандартной комплектации есть адаптивный спойлер с закрылком Gurney из углеродного волокна. В пакете Weissach доступно ещё и фиксированное антикрыло.

Предлагается шесть цветовых вариантов, в том числе новые Pale Blue Metallic и Purple Sky Metallic.

Рулевое колесо не отличается от предложенного в Porsche GT. Установлены 8-позиционные адаптивные спортивные сиденья Plus с памятью. Режим Track Endurance Mode отвечает за охлаждение аккумуляторов во время длительных поездок.

Taycan Turbo GT и Taycan Turbo GT 2025 с пакетом Weissach стоят от $230000. Вариант S Plaid будет заметно дешевле, но при этом менее быстрым. Версия Lucid Air Sapphire окажется ещё дороже, но также не предназначена для гонок на треке.

#электромобили #porsche
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Audi Q6 e-tron представят 18 марта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый автобусный завод
4
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
8
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
5
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
"Мертвой дороге" от Лабытнангов дадут вторую жизнь
3
Galaxy A35 5G появился в базе данных Geekbench
+
В Швеции замечены неизвестные дроны на стратегических объектах
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
3
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
Основные характеристики Motorola Edge 50 Pro стали известны еще до запуска
+
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
37
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
115
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
13
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
40
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
10
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
Settimana News: США переживают экзистенциальные кризисы каждые 80 лет — и четвёртый уже наступил
1

Сейчас обсуждают

Полина Ветрова
00:05
Лишнее это, зачем? Вот у нас в ста километрах от Москвы парк общественного транспорта состоит из драных частных пазиков, нам хватает, у некоторых и такого нет)
В России построят новый автобусный завод
Александр Акопов
00:00
Как будто на Панораму зашёл, чесслово
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
KillerOK
23:56
В Ливии в своё время был достаточно высокий уровень жизни, но пришли западные ребята, у которых оказалось прилично тех самых снарядов и после этого уровень жизни резко укатался в асфальт. Как оказалос...
CNN: РФ производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа вместе взятые
Dmitry Mitry
23:51
Я на андроиде давно перешел на яндекс, любой браузер неюзабелен без адблокеров, а хром прикрыл установку всех адблокеров. На РС можно поставить в обход, а на андроиде проще другим браузером пользовать...
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
regularuser
23:47
А если серьёзно, с лисой ещё понятно - есть свои плюсы, минусы, особенности. Но вот чем условный Эдж отличается от Хрома для среднестатистического юзера, кроме того что Хром им ещё надо будет отдельно...
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Арбуз
23:40
Он там в безопасности и денег на всю жизнь хватит. А кулю в лоб пусть тупые хохлы получают.
Зеленский доволен темпами строительства трёх линий фортификаций на Украине
Болт Сергеевич
23:40
Чудак на букву м. Со своими программами.
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
Шакро Старый
23:37
А как в Хроме обстоит дело с управлением и организации ссылок?
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Boris Kopyltsov
23:34
№5 " С выходом Chrome 110 (релиз запланирован на 7 февраля 2023 года), мы официально завершаем поддержку для Windows 7 и Windows 8.1. Убедитесь, что устройство управляется Windows 10 или боле...
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Колючка
23:28
шеша и есть зелот?
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем