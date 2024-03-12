Новый электромобиль Porsche устанавливает ряд рекордов

Среди электромобилей в понедельник состоялось пополнение в виде мощнейшей модели Porsche Taycan Turbo GT 2025. Это самый мощный когда-либо выпускавшийся немецким автопроизводителем серийный автомобиль. Мощность двух его двигателей способна достигать 1019 л.с., на 2 секунды доходя даже до отметки 1092 л.с. Крутящий момент здесь составляет 988 Нм.

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При такой мощности до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,2 секунды и на 0,1 секунды быстрее с пакетом Weissach.

Этот электромобиль отлично проявил себя на гоночных трассах. Предсерийный вариант установил рекорд круга на трассе Нюрбургринга для электрических седанов, показав результат 7:07,55. Рекордный результат на трассе Weathertech Raceway Laguna Seca составил 1:27,87.

Модель Turbo GT получила ряд усовершенствований по сравнению с Turbo и Turbo S. Среди прочего здесь имеется импульсный инвертор повышенной мощности на задней оси. Изменено передаточное число двухскоростной коробки передач, скорость увеличена до 290 км/ч и 305 км/ч с пакетом Weissach. Подвеска Porsche Active Ride со специальной настройкой GT предлагается в стандартной комплектации. Ещё здесь есть 21-дюймовые лёгкие кованые диски и керамические композитные тормоза Porsche с 10-поршневыми передними суппортами в расцветке Victory Gold.

В стандартной комплектации доступны светодиодные фары Matrix Design, дополнительно предлагаются фары HD Matrix Design. Отличительной чертой Turbo GT становятся сделанные из углеродного волокна боковые юбки SportDesign. Из этого же материала выполнены крышки зеркал и средняя стойка. В стандартной комплектации есть адаптивный спойлер с закрылком Gurney из углеродного волокна. В пакете Weissach доступно ещё и фиксированное антикрыло.

Предлагается шесть цветовых вариантов, в том числе новые Pale Blue Metallic и Purple Sky Metallic.

Рулевое колесо не отличается от предложенного в Porsche GT. Установлены 8-позиционные адаптивные спортивные сиденья Plus с памятью. Режим Track Endurance Mode отвечает за охлаждение аккумуляторов во время длительных поездок.

Taycan Turbo GT и Taycan Turbo GT 2025 с пакетом Weissach стоят от $230000. Вариант S Plaid будет заметно дешевле, но при этом менее быстрым. Версия Lucid Air Sapphire окажется ещё дороже, но также не предназначена для гонок на треке.