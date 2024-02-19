На этом же аукционе будет доступен автомобиль за 3 млн долларов.

На предстоящем аукционе Broad Arrow с молотка уйдет тридцатилетний Porsche 911, цена которого предположительно составит около 1,2 млн долларов. Этот автомобиль представляет собой уникальный вариант купе, известный как Turbo 3.6 S. Всего было выпущено 90 экземпляров. Среди них всего 17 автомобилей имеют ярко выраженные визуальные отличия.

Porsche 911 Turbo, оснащенный 3,6-литровым двигателем мощностью 360 лошадиных сил, имел кузов 964 и выпускался всего один год. Несмотря на то, что было выпущено менее полутора тысяч экземпляров, к концу производства у Porsche оказалось около 90 лишних шасси. Эти излишки были перенаправлены в подразделение Porsche Exclusiv, где они были преобразованы в эксклюзивные спортивные автомобили, причем большинство из них получили отличительную черту "плоский нос", и лишь немногие сохранили стандартный дизайн передней части.

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Porsche 911 Turbo 3.6 S отличался еще больше: модернизированный двигатель мощностью 380 лошадиных сил, перенастроенная трансмиссия, заниженная на 40 мм подвеска, улучшенные тормоза и слегка измененный экстерьер, напоминающий о машинах, созданных на треке.

Еще больше привлекательности этому автомобилю придает черный цвет экстерьера, салона и обшивки. Примечательно, что это одна из всего лишь двух моделей 911 Turbo 3.6 S, официально продаваемых в Канаде. Показания одометра этого автомобиля 1994 года выпуска составляют чуть более 35 тысяч километров.

Ранее было объявлено, что на аукционе также будет представлена тщательно отреставрированная и улучшенная версия Porsche 959, за которую, по предварительным оценкам, будет назначена рекордная цена – около 3 млн долларов.