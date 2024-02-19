Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
На этом же аукционе будет доступен автомобиль за 3 млн долларов.

реклама

На предстоящем аукционе Broad Arrow с молотка уйдет тридцатилетний Porsche 911, цена которого предположительно составит около 1,2 млн долларов. Этот автомобиль представляет собой уникальный вариант купе, известный как Turbo 3.6 S. Всего было выпущено 90 экземпляров. Среди них всего 17 автомобилей имеют ярко выраженные визуальные отличия.

Porsche 911 Turbo, оснащенный 3,6-литровым двигателем мощностью 360 лошадиных сил, имел кузов 964 и выпускался всего один год. Несмотря на то, что было выпущено менее полутора тысяч экземпляров, к концу производства у Porsche оказалось около 90 лишних шасси. Эти излишки были перенаправлены в подразделение Porsche Exclusiv, где они были преобразованы в эксклюзивные спортивные автомобили, причем большинство из них получили отличительную черту "плоский нос", и лишь немногие сохранили стандартный дизайн передней части.

реклама

Porsche 911 Turbo 3.6 S отличался еще больше: модернизированный двигатель мощностью 380 лошадиных сил, перенастроенная трансмиссия, заниженная на 40 мм подвеска, улучшенные тормоза и слегка измененный экстерьер, напоминающий о машинах, созданных на треке.

Еще больше привлекательности этому автомобилю придает черный цвет экстерьера, салона и обшивки. Примечательно, что это одна из всего лишь двух моделей 911 Turbo 3.6 S, официально продаваемых в Канаде. Показания одометра этого автомобиля 1994 года выпуска составляют чуть более 35 тысяч километров.

Ранее было объявлено, что на аукционе также будет представлена тщательно отреставрированная и улучшенная версия Porsche 959, за которую, по предварительным оценкам, будет назначена рекордная цена – около 3 млн долларов.

#автомобили #машины #porsche
+
Написать комментарий (0)
BMW M5 получит двигатель V8 на 718 л.с. и прибавку в весе
Электромобиль с пробегом 1600 км: аккумуляторная технология привлекает Volkswagen
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
5
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
7
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
41
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
5
Вся линейка iPhone 16 будет оснащена 120-герцовыми экранами
3
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
2
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
34
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
10
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Показана NVIDIA RTX 2000 Ada Generation — бюджетная видеокарта для профессионалов
+
Есть данные, что цена серии Huawei Mate 60 будет более доступной
+
Politico: Ядерное космическое оружие России превратит тысячи спутников в мусор
4
Стал известен дизайн будущего Google Pixel Fold 2
1
На iPhone обнаружился троян с возможностью красть деньги из финансовых программ
1
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
7
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+

Популярные статьи

Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
2
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
2
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
40
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
7
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
10
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
3
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
4
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
100
Россия удваивает производство ракет класса "анти AWACS",способных нейтрализовать небесные глаза НАТО
+

Сейчас обсуждают

DonCarleone
22:36
тюююю, а чо так...2 года кричали что уже под Москвой стоят
В Минобороны Украины признали, что не способны тягаться с российским потенциалом
Апшеронский скакел
22:35
Убрал бы ты это и не позорился... а то очень наглядно показывает, что со времён кабилейков интел ни на йоту не продвинулся
Тест процессора Core i7-10700K с разным количеством активных ядер в играх
Апшеронский скакел
22:27
ЧМ0 EБAНОЕ, а хуля ты тут матами уже на постоянной основе пишешь, и xyй тебя банят? Видать ты правильным "людям" отсасываешь?
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
Бахтиёр Кудратуллаев
22:24
я любил её
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Commediant
22:20
Не долго плойка продержалась. Я знал что бокс лучше окажется в итоге.
Скандальный сенатор США Грэм предложил выгонять из НАТО страны, которые не выплачивают взносы
Роман Андреев
22:19
Туфта полная про 4 ядра ! новые 4-ки просто рвут 8 ядерники ! https://www.youtube.com/watch?v=JR0488JRK54
Тест процессора Core i7-10700K с разным количеством активных ядер в играх
Вася Ягодкин
22:19
оправдывался, это то же самое
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Kutuz
22:18
Смотри как бы самому пизды не получить
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
Бахтиёр Кудратуллаев
22:18
а я и не извенялся https://www.youtube.com/watch?v=4oViwnzwGx4
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Роман Андреев
22:18
Туфта полная про 4 ядра ! новые 4-ки просто рвут 8 ядерники ! https://www.youtube.com/watch?v=JR0488JRK54
Процессорозависимость современных игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем